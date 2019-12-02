Следователи проверяют Росреестр из-за фальсификаций в деле о строительстве над станцией метро «Бажовская»

Прокуратура заявила о возможном возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников кадастровой палаты. Есть подозрения, что они замешаны в фальсификации документов, руководствуясь которыми, коммерсанты начали строительство над несуществующей станцией метро «Бажовская». Проверку проводит управление СК по Кировскому району Екатеринбурга.

В Арбитражном суде Свердловской области сегодня продолжилось рассмотрение дела о споре администрации города с ООО «Промавтосервис». Представитель администрации города попросила приобщить к делу выпуск газеты Вечерний Екатеринбург от 26 сентября 2014 года, где публиковалось постановление, на основе которого коммерсанты получили земельный участок в аренду. Там указано, что разрешенный вид использования участка – размещение автостоянки. Но в кадастровом паспорте указано уже другое – обслуживание автотранспорта. В допсоглашении фигурирует также обслуживание автотранспорта. Коммерсанты получили выписку из ЕГРН с пометкой «Обслуживание автотранспортных средств» и на основании этого получили разрешение на строительство в мэрии. В материалах, которые разбираются сейчас в арбитраже, содержится совсем другое постановление. Представитель администрации отметил, что чиновников ввели в заблуждение, а также – что речь может идти о подлоге документа.

«При подготовке к делу было установлено, что есть два постановления главы с номером 2830, в соответствии с ними заключено дополнительное соглашение, которое позволило возвести объект капитального строительства. Подготовлен рапорт по кадастровой палате, действия их лиц подлежат уголовно-правовой оценке. Следователи проводят проверку», – сообщила в суде прокурор.

«И еще одно дополнение, странно, что никто раньше не заметил. На самом деле построен не объект гаражного назначения, а иной объект. Даже если предположить, что вид разрешенного строительства позволял бы строить капобъект, то надо было бы смотреть, что можно возводить. Обслуживание автотранспорта – это размещение автостоянок, возведение гаражей. А возведен иной объект иной – объект недвижимости представляет выставочный центр с офисными помещениями с подземной стоянкой на 14 мест. На первом этаже выставочные площади, на втором этаже офисы. Общая площадь здания 2 550 кв. метров а площадь парковки – 810, то есть в два раза меньше», – добавила представитель мэрии.

Ранее юристы администрации города заявляли, что «Промавтосервис» получил разрешение на строительство по ошибке предыдущей команды мэрии, но подробности не раскрывали, называя итоги проверки «внутренней информацией». Позднее в мэрии сообщили, что некто подделал постановление тогдашнего сити-менеджера Александра Якоба, но это был не сотрудник администрации.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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