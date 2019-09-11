Проектировщик метро заявил об аварийной опасности в районе недостроенной станции «Бажовская» (ФОТО)

Администрация Екатеринбурга через суд добивается сноса офисника, который мешает развитию метро. Речь идет о здании на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова. Несколько лет назад компания «Промавтосервис» получила разрешение сделать здесь парковку, но возник капитальный объект. Проблема в том, что на этом участке администрация города планирует обустроить павильоны станции метро «Бажовская». Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области свои расчеты, как объект повлияет на метро, представил заместитель гендиректора по проектированию метрополитенов Уралгипротранса Владимир Веселовский.

О вызове в суд эксперта ходатайствовали истцы – представители администрации города. Они заявили, что возведение постройки в соответствии с законом о недрах нужно было согласовывать с метрополитеном, а они своего согласия не давали. «Ответчик обращался в метрополитен и Уралгипротранс за согласованием. То есть ответчик знал, что требуется согласие, но он его не получил и проигнорировал», – заявил истец. Проверить, как строительство здания повлияет на метро, ответчик самостоятельно, с помощью какого-то стороннего эксперта, тоже не мог – данные секретны. Если тоннели деформируются из-за строительства, то придется тратить бюджетные деньги на их укрепление.

Ответчик был категорически против приглашения эксперта Уралгипротранса. «О чем он нам будет говорить, как метро строили? Это свидетель из прошлого? У нас вопрос о самовольной постройке. Мы полагаем, что для дела он ничего уточнить не сможет. Каким образом проектировщик метро может оценивать объект капитального строительства?" – заявил представитель ответчика в суде. Минстрой, участвующий в суде как третье лицо, оставил вопрос о привлечении эксперта суду, а прокуратура поддержала мэрию. В итоге Владимира Веселовского вызвали в зал.

Он подтвердил, что строительство нужно было согласовывать по закону о недрах – согласовываются все объекты, попадающие в границы горного отвода, как и произошло со зданием на перекрестке 8 Марта – Большакова. Кроме того, в 2008-2010 годах в районе недостроенной «Бажовский» была предаварийная ситуация, грунт размок, ситуацию стабилизировали. «Все находится в уравновешенном состоянии, но все воздействия должны проверяться, чтобы не было ничего... Это воздействие нами не проверялось», – рассказал представитель Уралгипротранса.

Помимо претензий по безопасности, в мэрии заявили еще о нескольких причинах, по которым здание нужно снести, а право собственности признать отсутствующим.

Сам участок, по мнению администрации, был получен незаконно. Если земля берется в строительных целях, то должны проводиться торги – но мэрия на торги этот участок не выставляла. Есть опасения, что офисник трансформируется в 12-этажные жилые дома, здесь будут строить многоквартирники. «Здание не эксплуатируется, объявление об аренде на нем появились после этого иска. Здание строили, чтобы построить многоэтажный жилой дом. Изначально эта схема была направлена на обход процедур по предоставлению земель для строительства жилья», – заявил представитель истца. Еще одна причина – для строительства третьей ветки нужно будет выкупать все постройки по рыночной цене, это придется делать за счет бюджета.

Комментарии о третьей ветке в Арбитражном суде вызвали живое обсуждение. Представитель минстроя в своем выступлении намекнула на то, что метро не строится, третья ветка – это только планы. После чего представитель истца предупредила: «Речь о третьей ветке – это планы Екатеринбурга. Все, что здесь озвучено, может стать основанием для следственных действий. С комментариями о нереализации планов Екатеринбурга попрошу аккуратнее». Представитель застройщика также упомянул о третьей ветке: «Давайте вернемся к предмету исковых требований, а планы на будущее к ним отношения не имеют. Мы рассматриваем вопросы права, сложившиеся на текущий момент. Уводить ситуацию в строительство третьей ветки, когда не построена вторая, – это не имеет отношения к спору».

Стороны попросили время, чтобы ознакомиться с документами, которые сегодня предоставили из администрации. Суд отложили, рассмотрение дела продолжится 3 октября.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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