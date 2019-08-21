Мэрия судится с владельцем участка под несуществующей станцией метро ради перспектив третьей ветки (ФОТО)

Администрация Екатеринбурга в суде пытается доказать, что владелец участка на перекрестке улиц Большакова и 8 Марта мог получить его и пользоваться им незаконно. Об этом журналистам сегодня рассказал глава города Александр Высокинский.

«Площадка была предоставлена [нынешнему владельцу] городом для парковки, но там был построен капитальный объект. К тому же площадка выкуплена в семь раз дешевле кадастровой стоимости. Мы судимся, чтобы ее вернуть городу и построить потом здесь входные павильоны станции метро [«Бажовская»]. Сейчас цель – сделать так, чтобы у города осталась возможность строить. Если посмотреть схему самой станции, эту землю застраивать нельзя – там будет стоять вентиляционная шахта метро, рядом ничего не должно быть. Любое строительство в этих зонах запрещено, а предприниматели тут предлагают построить два 12-этажных дома. Что их там потом – сносить?» – задался вопросом мэр.

Глава города рассказал, что «Бажовская» стратегически важна, потому что она будет пересадочным узлом между первой и третьей веткой метро. «Не заниматься третьей веткой нельзя, Академический растет на глазах – 300 тысяч человек ежедневно нужно доставлять на работу, так что эта ветка тоже важная и перспективная. Как только будет принято решение, что мы начинаем строить вторую, начинаем заниматься и третьей. Это обозримая перспектива для нас с вами. Вторая – 2020-2025 годы, а третья – 2025-2030 годы», – объяснил Высокинский.

По его словам, «Бажовская» нужна и из-за строительства ледовой арены на 17 тысяч мест, которую строит УГМК для «Автомобилиста» и Универсиады-2023. «Бажовская» и «Геологическая» будут принимать этот поток. Вы понимаете, что такое 17 тысяч одновременно? Если на одну станцию [придется весь поток] – это небезопасно, вы все видите, как в День города происходит. «Бажовскую» пропустили, сделав все необходимое под землей, чтобы к ней потом вернуться», – заявил он.

Здесь будет станция «Бажовская»

Журналистам показали и саму станцию – для этого поезд метро на несколько минут остановился в тоннеле. Правда, кроме обделки из железобетонных блоков представители СМИ ничего не увидели – как такового вестибюля «Бажовской» нет. Есть лишь необходимое расширение тоннеля на том месте, где предполагается станция. «Ходили слухи, что станции нет, но вы убедились, что она подготовлена к дальнейшему строительству», – прокомментировал Высокинский.

Добавим, ООО «Промавтосервис» по суду добилось права выкупить участок над будущей станцией в собственность. Договор купли-продажи был заключен в конце прошлого года. Высокинский сообщил сегодня, что мэрия готова вернуть деньги предпринимателям. Отметим, что здание, которое соорудили над «Бажовской», строили по заказу ООО «ЕКБ-Строй-Инвест» – эта компания продавала жилые комплексы «Адмиральский», «Адмиральский 2», «Московский квартал», и т.д.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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