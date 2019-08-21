Вторую ветку метро в Екатеринбурге будут рыть в пять раз быстрее первой

Если Екатеринбургу удастся добиться финансирования и начать строительство второй ветки метро, тоннели будут рыть в пять раз быстрее, чем те, которые прокладывали при строительстве последних двух станций первой линии – «Чкаловской» и «Ботанической».

Об этом «Новому Дню» рассказал заместитель гендиректора по проектированию метрополитенов Уралгипротранса Владимир Веселовский. «Горнопроходческий щит, который строил перегоны от «Чкаловской» до «Ботанической», – «Вирт» – его с БАМа привезли. Паспортная скорость у него была 100-120 метров в месяц. Сегодня щиты, которые применяются [при строительстве метрополитена] в Москве, могут до 500 метров в месяц выдавать, так что темпы могут быть выше», – сказал собеседник агентства.

Владимир Веселовский рассказывает о проекте «двухэтажного» метро

Напомним, еще в 2013 году Александр Высокинский, который тогда был заместителем главы администрации Екатеринбурга, говорил, что мэрия купит новое оборудование для бурения, поскольку «Вирт» не может выдать нужных параметров по диаметру тоннелей для второй ветки метро. Тогда предполагалось, что она будет строиться по новой технологии – когда оба железнодорожных полотна расположены друг над другом. Подобная схема используется в Испании, например, в Барселоне, чей опыт предполагалось взять за основу. Тогда же Высокинский говорил, что «Вирту» около 30 лет, и он практически полностью выработал свой ресурс.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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