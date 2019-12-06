Суд заставил коммерсантов снести здание над несуществующей станцией метро «Бажовская»

В Арбитражному суде Свердловской области сегодня вынесли решение по спору администрации Екатеринбурга с ООО «Промавтосервис» о земельном участке над несуществующей станцией метро «Бажовская». Судья решила требования истца удовлетворить. Офисник коммерсанты должны снести в течение 30 дней с момента вступления решения в силу. Земельный участок вернут администрации а 12 млн за аренду администрация должна вернуть «Промавтосервису». У сторон есть 30 дней на обжалование, и ответчик намерен воспользоваться этим правом.

Напомним суть дела. Администрация Екатеринбурга через суд добивалась сноса офисника у перекрестка улиц 8 Марта и Большакова. Несколько лет назад компания «Промавтосервис» получила разрешение сделать здесь парковку, но возвела капитальный объект. А после возникли подозрения, что коммерсанты построят жилые высотки.

Представитель администрации сегодня еще раз уточнила требование: признать договор аренды недействительным и снести строение. Аргументы приводились следующие: администрация не давала права на возведение объекта капстроительсва, предусматривалась парковка, а построилось торгово-офисное здание и в целом постройка будет мешать развитию метро (третьей ветки, по поводу чего вторая сторона и представители минстроя уже ерничали в ходе заседаний). Кроме того, аренда выдавалась постановлением от 2014 года и в документах были нарушения, в которых сейчас разбираются следователи.

Ответчик настаивал, что его объекты полностью законны и возводились исходя из разрешений мэрии. И неважно, что было в постановлении от 2014 года, так как в 2017 году заключалось допсоглашение и стоит говорить именно о нем. «Администрация города Екатеринбурга не то чтобы не ограничивала возможности капстроительства, а способствовала ему, подписывая допсоглашение, эскизный проект и т.д.», – заявила юрист «Промавтосервиса». «Кроме слова «хочу» считаем, что материалы дела не содержат серьезных обоснований», – объяснила свое отношение к аргументам истца ответчик.

Минстрой поддержал ответчика, упомянув, что, согласно генплану, сроки строительства третьей ветки метро – от 2035 года и дальше без ограничений. «Нет никакого смысла об этом сейчас говорить», – пессимистично заметила представитель министерства.

Добавим, в ходе этого спора выяснились интересные подробности процесса получения участка «Промавтосервисом». На прошлом заседании юрист администрации заявила, что в официально опубликованном постановлении о сдаче участка в аренду и в документах Росреестра значатся разные виды использования площадки. СУ СК по Свердловской области сейчас проводит проверку в Росреестре. «Если появится уголовное дело, мы полагаем, что мы обратимся по вновь открывшимся обстоятельствам за оспариванием решения Арбитражного суда Свердловской области, которое своевременно не оспаривалось», – комментировала ранее начальник юридического отдела департамента архитектуры и градостроительства Екатеринбурга Евгения Рожок.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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