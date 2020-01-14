В деле о строительстве над станцией метро «Бажовская» ищут мошенничество в особо крупном размере

В истории о строительстве здания над станцией метро «Бажовская» может появиться уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Проверку проводит УМВД по Екатеринбургу. Как передает корреспондент «Нового Дня», уже запрошены документы по гражданскому спору между ООО «Промавтосервис» и администрацией города. Ранее следователи разбирались с возможной фальсификацией документов, в которой могли быть замешаны сотрудники Росреестра – но в возбуждении уголовного дела было отказано.

О том, как идет доследственная проверка, сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, который направлял в СУ СК по Свердловской области соответствующий запрос. Следователи отметили, что в возбуждении уголовного дела по факту фальсификации отказано: «В связи с отсутствием события преступления». Однако в отдельное производство выделен материал проверки по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», материалы направлены в УМВД. Кто может быть фигурантом потенциального дела, неясно, как сообщается в ответе СКР, проверка идет по факту мошеннических действий «со стороны неустановленных лиц».

Как писал «Новый День», в ходе разбирательства в арбитражном суде между администрацией города и ООО «Промавтосервис» оказалось, что существуют два документа о разрешении на строительство над запланированной станцией метро «Бажовская» – по одному из них получали разрешение на строительство, а по другому на этом месте можно было только обустроить парковку. Прокуратура заявила о возможной фальсификации документов. «При подготовке к делу было установлено, что есть два постановления главы с номером 2830, в соответствии с ними заключено дополнительное соглашение, которое позволило возвести объект капитального строительства. Подготовлен рапорт по кадастровой палате, действия их лиц подлежат уголовно-правовой оценке. Следователи проводят проверку», – сообщила в суде прокурор.

В арбитраже спор о строительстве разрешили в пользу администрации города: «Промавтосервис» должен снести здание, мэрия – выплатить коммерсантам 12 млн рублей за аренду. Но решение может быть пересмотрено, коммерсанты подали апелляцию.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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