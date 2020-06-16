Суд оставил в силе решение о сносе постройки над несуществующей станцией метро «Бажовская»

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решение предыдущих инстанций в споре о постройке над будущей станцией метро «Бажовская». Как сообщается в картотеке суда, кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции – без изменения.

Ранее ответчика – ООО «Промавтосервис» – обязывали в течение 30 дней после решения Семнадцатого арбитражного апелляционного суда снести постройку. Но когда дело дошло до кассации, эта обеспечительная мера приостанавливалась. Юрист администрации города Евгения Рожок отметила, что суд отменил определение о приостановке обеспечительных мер, и поэтому ответчик должен снести постройку сразу после получения исполнительного листа.

Напомним, несколько лет назад компания «Промавтосервис» получила разрешение сделать парковку в районе перекрестка улиц 8 Марта – Большакова, но возвела капитальный объект. А после возникли подозрения, что коммерсанты построят жилые высотки. В мэрии необходимость сноса постройки аргументировали в том числе безопасностью, так как здание стоит над станцией метро «Бажовская» – ее не существует, она есть только в планах третьей ветки метро. По решению суда земельный участок вернут мэрии, здание коммерсанты должны снести, а администрация выплатит им 12 млн рублей. Но в ходе разбирательства в арбитраже всплыли подробности, которые должны вылиться в суд по уголовному делу. Выяснилось, что существует два о разрешения на строительство – по одному из них коммерсанты получали разрешение на строительство, а по другому на этом месте можно было только обустроить парковку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Как ранее сообщали в прокуратуре, некто из сотрудников компании ввел в заблуждение сотрудника администрации, получил незаконный документ, на основании которого областной минстрой выдал разрешение на капстроительство, после чего было получено право заключить договор купли-продажи участка без торгов, и участок был приобретен за 15 % от его кадастровой стоимости.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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