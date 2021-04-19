Суд назвал новую дату сноса здания над несуществующей станцией метро «Бажовская»

Арбитражный суд Свердловской области дал отсрочку ООО «Промавтосервис», которое должно снести здание над станцией метро «Бажовская». Компания обязана убрать свою постройку до 25 октября 2021 года. Постановление может быть обжаловано.

Напомним, решение о том, что постройка должна быть снесена, было вынесено еще в декабре 2019 года. И работы должны были пройти весной 2020 года. Но предприниматели оспаривали решение в кассации, обеспечительная мера отменялась. Однако все суды «Промавтосервис» проиграл.

Как сообщал «Новый День», несколько лет назад компания получила разрешение сделать на этой площадке парковку, но возвела капитальный объект. А после возникли подозрения, что коммерсанты построят здесь жилые высотки. В мэрии необходимость сноса существующего здания аргументировали в том числе безопасностью, так как оно стоит над станцией метро «Бажовская» – она в планах третьей ветки метро. А в ходе судебных заседаний выяснилось, что коммерсанты строились на основании поддельных документов. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.21

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