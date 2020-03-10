Здание над несуществующей станцией метро «Бажовская» снесут в течение месяца

Компания «Промавтосервис» не смогла сохранить за собой право на здание в районе перекрестка улиц 8 Марта – Большакова. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение, по которому постройку необходимо снести. Сделать это необходимо в 30-дневный срок, сообщает сегодня пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Администрация Екатеринбурга через суд добивалась сноса офисника. Несколько лет назад компания «Промавтосервис» получила разрешение сделать здесь парковку, но возвела капитальный объект. А после возникли подозрения, что коммерсанты построят жилые высотки. В мэрии необходимость сноса аргументировали в том числе безопасностью, так как здание стоит над станцией метро «Бажовская» – она в планах третьей ветки метро.

По решению суда земельный участок вернут мэрии, здание коммерсанты должны снести, а администрация выплатит им 12 млн рублей. В ходе разбирательства в арбитражном суде между администрацией города и ООО «Промавтосервис» оказалось, что существуют два документа о разрешении на строительство над запланированной станцией метро «Бажовская» – по одному из них получали разрешение на строительство, а по другому на этом месте можно было только обустроить парковку. Прокуратура заявила о возможной фальсификации документов. В возбуждении дела по фальсификации было отказано, однако в УМВД по Екатеринбургу идет проверка по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Екатеринбург, Елена Иванова

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