Суд по делу о строительстве над станцией метро «Бажовская» отложили из-за дела Высокинского

Арбитражный суд Свердловской области практически на месяц отложил спор о строительстве над станцией метро «Бажовская». Основанием стал иск главы Екатеринбурга Александра Высокинского, в котором он пытается переиграть решение команды мэрии прошлых лет.

С ходатайством о приостановлении процесса выступили представители администрации. Они, напомним, пытаются добиться сноса офисника на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова. Несколько лет назад компания «Промавтосервис» получила разрешение сделать здесь парковку, но возвела капитальный объект, а после коммерсанты решили и вовсе построить две жилые высотки. Теперь в арбитраже разбираются, является ли это самостроем. В мэрии желание сделать паузу в арбитражном споре объяснили другим процессом, в котором помимо «Промавтосервиса» участвует лично Высокинский. Глава города оспаривает решение, по которому мэрия должна предоставить участок над станцией «Бажовская» в собственность коммерсантов.

Как пояснила начальник юридического отдела департамента архитектуры Елена Рожок, «Промавтосервис» получил земельный участок под парковку, возвел там с разрешения минстроя объект капстроительства (офисник), после чего по суду обязал мэрию продать ему землю за 15% от кадастровой стоимости. А после представители компании обратились в администрацию города за разрешением на строительство двух жилых многоэтажек. В мэрии считают, что именно строительство жилья было первоначальной целью коммерсантов, получая разрешение на строительство парковки и на землю, они таким образом обошли обязательную в случае строительства жилых домов процедуру торгов. Причем после того, как по суду мэрию обязали отдать участок за 15% кадастровой стоимости, апелляции не было. Тогда работал предыдущий состав администрации. Елена Рожок заметила, что по этому факту идет служебная проверка, но на вопрос, по чьей вине произошло упущение, она отвечать отказалась. «Это внутренняя информация», – заявила юрист, но опровергла ранее звучавшую в СМИ информацию, что это было решение экс-замглавы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Белышева. Сотрудники прокуратуры сообщили, что присоединятся к апелляционному процессу, в котором участвует Высокинский в рамках своих надзорных полномочий, но никаких проверок по факту возможных нарушений в администрации по этой теме они не ведут.

Процесс по делу о признании офисника самостроем продолжится 1 ноября, весьма вероятно, будут рассмотрены ранее приобщенные материалы. Процесс, в котором участвует Высокинский – об оспаривании права на землю – пройдет 19 ноября.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 03.10.19

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