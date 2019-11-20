В Сысерти будут судить авторитетного бандита, пойманного в Чехии

Заместитель генпрокурора по УрФО Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего ранее судимого жителя Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в уральском управлении генпрокуратуры, обвиняемому предъявлен целый букет тяжких и особо тяжких статей: пп. «а» и «б» ч. 3 ст. 163 «Вымогательство», ч. 3 ст. 30, пп. «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 «Покушение на убийство», ч. 4 ст. 159 «Мошенничество», ч. 3 ст. 174.1 «Легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления». Судя по базе данных Сысертского суда, куда поступило уголовное дело, речь идет о Викторе Калине по прозвищу Джигит. Ранее некоторые СМИ упоминали его имя в связи с уголовными делами бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, приговоренного в 2015 году Верховным судом РФ к 18 годам строгого режима.

По версии следствия, с 2009 по 2011 гг. мужчина, действуя в составе организованной преступной группы, совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Например, в декабре 2009 года вместе с сообщниками он вымогал у свердловского предпринимателя долю в уставном капитале зарегистрированного в Курганской области предприятия общей стоимостью свыше 9,5 млн рублей. Предприятие занималось услугами по таможенному оформлению и хранению грузов, проходящих через Петуховский таможенный пост.

Коммерсант отказался, и тогда в апреле 2010 года обвиняемый с соучастниками разработали план его убийства. Приехав к нему домой, преступники тяжело ранили его, но не смогли довести дело до конца из-за вступившихся за жертву знакомых и родственников. Однако, чтобы все же завладеть имуществом коммерсанта, обвиняемый с сообщниками изготовили поддельные документы на его фирму и завладели ей.

Затем несколько лет обвиняемый скрывался от следствия, был объявлен в международный розыск. Наконец после задержания он экстрадирован в Россию из Чехии и на основании решения суда заключен под стражу. Другие члены банды ранее привлечены к уголовной ответственности и осуждены приговорами судов Свердловской и Курганской областей к различным мерам наказания.

Сысерть, Екатеринбург, служба информации

Сысерть, Екатеринбург. Другие новости 20.11.19

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