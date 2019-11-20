Вопрос о судьбе детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле снова подвис

Обещание губернатора Евгения Куйвашева решить вопрос со строительством многострадальной детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле не нашло отражения в проекте закона о бюджете 2020 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об объекте, у истоков которого он стоял много лет назад, вспомнил депутат Вячеслав Погудин. Он посетовал, что с ним все еще ничего не ясно: «Будет – не будет, когда проект, какой проект?» – несмотря на то, что городу скоро исполнится 300 лет. Сейчас, отметил депутат, есть понимание только по земельному участку, где можно будет построить больницу.

На это замминистра строительства Антон Шафаростов ответил, что строить по первому проекту, созданному много лет назад, надо было быстрее. «А то потом проект устаревает, приходится разрабатывать новый, тем временем меняются технологии...» – пояснил он.

Как уже сообщал «Новый День», недавно было решено, что недостроенную детскую многопрофильную больницу, замороженную 20 лет назад, все-таки снесут – это запланировано на 2020 год. Финансирование сноса больницы прописано в проекте областного бюджета, выделяется 10 млн рублей. Отметим, депутаты будут вносить правки в документ, но маловероятно, что снос больницы они завернут – на протяжении нескольких лет парламентарии требовали выделить деньги на достройку здания, но минфин их не находил.

Нижний Тагил, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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