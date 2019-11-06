Недостроенную больницу в Нижнем Тагиле снесут в 2020 году

Недостроенную детскую многопрофильную больницу в Нижнем Тагиле, замороженную 20 лет назад, все-таки снесут – это запланировано на 2020 год. Финансирование сноса больницы прописано в проекте областного бюджета, выделяется 10 млн рублей. Отметим, депутаты будут вносить правки в документ, но маловероятно, что снос больницы они «завернут» – на протяжении нескольких лет парламентарии требовали выделить деньги на здание, но минфин их не находил.

Как ранее отмечал депутат областного заксо Вячеслав Погудин (два десятка лет назад он занимался проектированием больницы в качестве вице-мэра Нижнего Тагила), для строительства новой больницы – с нуля – уже нашли подходящее экологически чистое место рядом с медицинским центром Владислава Тетюхина. Построить больницу надеются к 300-летию города, которое будут отмечать в 2022 году, вероятно, предположил он, строительство начнется в следующем году. Однако в проекте областного бюджета отыскать предполагаемое финансирование не удалось.

Детскую многопрофильную больницу в Нижнем Тагиле начали строить более 20 лет назад, а потом заморозили на уровне одного этажа – кончились деньги. Вопрос о возобновлении строительства поднимался каждый год, но безуспешно. В октябре региональные власти заказали экспертизу объекта, победителем аукциона стал УрФУ, запросивший 4 млн рублей за работу. Согласно контракту, техэкспертизу должны завершить до 20 декабря.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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