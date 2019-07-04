Срок сноса неудавшейся детской больницы в Нижнем Тагиле пока не определен

Срок демонтажа недостроенной детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле, замороженной много лет назад, вероятно, станет известен в течение ближайшего месяца.

Об этом рассказал корреспонденту РИА «Новый День» депутат областного заксо Вячеслав Погудин. По его словам, для строительства новой больницы – с нуля – уже нашли подходящее экологически чистое место рядом с медицинским центром Владислава Тетюхина. Построить больницу надеются к 300-летию города, которое будут отмечать в 2022 году. Вероятно, строительство начнется в следующем году.

Демонтаж же старого недостроя, рассказал Погудин, необходим: «Когда мы закладывали в это здание первый камень, там было чистое поле – как сейчас помню, был февраль, дул ветер… Но с тех пор город существенно разросся именно в том направлении, и сейчас там вокруг жилые дома».

Напомним, детскую многопрофильную больницу в Нижнем Тагиле начали строить более 20 лет назад, а потом заморозили на уровне одного этажа – кончились деньги. Вопрос о возобновлении строительства поднимался каждый год, но безуспешно. Прошлой осенью было решено поставить вопрос ребром. До конца первого квартала межведомственная правительственная комиссия должна была решить, будет ли в Тагиле такой объект. А если да, то возможно ли использовать существующий фундамент, или строительство придётся начинать с нуля, и, возможно, в другом месте. 21 мая на заседании заксо губернатор Евгений Куйвашев заявил, что принято решение остановиться на втором варианте: «То здание строилось по старым нормам, современные технологии оно не подхватит», – сказал губернатор.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Нижний Тагил. Другие новости 04.07.19

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