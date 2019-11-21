Сегодня отмечается День приветствий

Сегодня, 21 ноября, отмечается Всемирный день приветствий. Шутливый и забавный праздник, как сообщает сайт «Календарь праздников», придумали в 1973 году два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак из штата Небраска в самый разгар холодной войны, в знак протеста против усиления международной напряженности. Они посчитали, что «нужен простой, но эффективный поступок», и отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира. «Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир, а просто просили адресата поприветствовать еще кого-нибудь, хотя бы человек десять», говорится на «Календаре».

В итоге 35 лет назад идея праздника-игры была поддержана более 140 странами мира, как руководителями государств, так и простыми людьми. Отметить его просто – достаточно приветливо поздороваться с десятью незнакомыми людьми.

Екатеринбург, Елена Васильева

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