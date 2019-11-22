Чайка предложил прокуратуре участвовать в проверках бизнеса – о чем генпрокурор поговорил в Екатеринбурге с предпринимателями

Генеральный прокурор Юрий Чайка провел в Екатеринбурге личную встречу с представителями среднего и малого бизнеса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловской областной прокуратуры, участие в мероприятии приняли первый заместитель генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман, заместители генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь и Юрий Гулягин, руководители ключевых главков Генпрокуратуры России. Модератором встречи выступил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Открывая мероприятие, Юрий Чайка отметил, что в вопросах защиты прав предпринимателей органам прокуратуры отведено ведущее место и только за последние полтора года усилиями прокуроров бизнес-структуры избавлены от проведения почти 300 тыс. плановых и внеплановых проверок, предпринимателям возвращено свыше 47 млрд рублей долгов по государственным и муниципальным контрактам.

Генпрокурор выступил за продолжение формата личных встреч с бизнесменами, который дает возможность получить информацию «из первых рук» и оперативно решать возникающие проблемы. Личные приемы уже запланированы на следующий год в Приволжском, Северо-Западном, Южном федеральных округах.

Предприниматели, в свою очередь, на приеме подняли вопрос о необходимости согласования прокурором проводимых контролерами административных расследований и плановых (рейдовых) осмотров. Юрий Чайка отметил, что о складывающейся ситуации проинформирован Владимир Путин с предложением распространить механизм согласования проверок прокурорами на такие мероприятия. Чайка выразил надежду на то, что необходимые изменения в законодательство будут внесены и это позволит решить проблему.

Наряду с этим бизнесмены пожаловались на неэффективность инструментов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Как пояснил генеральный прокурор Российской Федерации, нарушения прав предпринимателей при оказании им такого рода поддержки, действительно, все еще распространены. Как правило, причина в отсутствии региональных и муниципальных программ развития малого и среднего бизнеса. Но даже при наличии таких программ, нередко они противоречат федеральному законодательству. Юрий Чайка сообщил, что на следующий год запланированы массовые проверки соблюдения прав предпринимателей. Качеству предоставления госуслуг будет уделено особое внимание. А уральских предпринимателей генпрокурор России попросил предоставить свои предложения по этому вопросу, которые пообещал включить в задание для прокуроров.

Немало вопросов касалось необоснованных проверочных мероприятий. В частности, представитель ООО «Горнолыжный курорт «Солнечная долина» жаловался на действия должностных лиц министерства экологии Челябинской области и местные органы МВД. Чайка отметил, что в первом полугодии текущего года за различные нарушения при проведении проверок привлечено более 1 тысячи должностных лиц контролирующих ведомств. Что касается конкретного факта в «Солнечной долине», генпрокурор сообщил, что принял решение направить в Челябинск сотрудников центрального аппарата прокуратуры для проведения тщательной проверку по факту многочисленных жалоб на необоснованные проверки.

Предприниматели также подняли вопрос о необходимости установления единых стандартов оказания предпринимателям государственных услуг в градостроительной сфере. Генпрокурор России отметил, что органы прокуратуры поддерживают инициативу по установлению единых стандартов оказания государственных услуг.

В заключение приема Юрий Чайка напомнил, что национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство» предусмотрено объявить 2020-й Годом предпринимательства и в этой связи Генеральной прокуратурой по всей стране запланированы масштабные проверки соблюдения прав бизнесменов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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