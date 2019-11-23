В «чёрную пятницу» жительнице Екатеринбурга пытались продать товар на двадцать процентов дороже

В Екатеринбурге стартовали акции в рамках «чёрной пятницы». В этой связи юристы и эксперты в области защиты прав потребителей призывают покупателей быть внимательными и не дать себя обмануть. Для продавцов все чаще становится нормой не понижать, а наоборот, повышать цены в скидочные дни, пользуясь ажиотажем вокруг скидок.

Так, сегодня в редакцию обратилась жительница Екатеринбурга, заявившая, что столкнулась с обманом в крупном сетевом магазине, торгующем косметикой и парфюмерией. Она пришла туда за средством для ухода за волосами. На ценнике цена товара была обозначена в 799 рублей. Однако на кассе оказалось, что ее покупка обойдется в 999 рублей. Попытки выяснить, почему так произошло, успехом не увенчались – покупательнице пояснили, что ценники просто не успели заменить и отказались продавать ей товар за 799 рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 23.11.19

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