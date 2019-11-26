В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно покупать в «черную пятницу»

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации в связи с проводимой акцией распродаж – «черная пятница». Независимо от того, что покупки производятся в интернете, покупатели имеют те же права, что и при посещении офлайн магазинов.

В первую очередь Роспотребнадзор призывает обращать внимание на цену и сравнивать стоимость у разных продавцов. «Если товар неожиданно «подорожал» перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше привлечь к ответственности продавца (многие из которых находятся за рубежом) будет невозможно», – говорится в публикации на сайте ведомства.

Слишком дешевый товар может говорить о фальсификате или контрафакте. Необходимо запросить у продавца документы, которые подтверждают соответствие вещи обязательным требованиям, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья покупателя. Кроме того, стоит уточнить условия и стоимость доставки. Зачастую большая скидка обеспечивается за счет удорожания пересылки.

От товара, купленного в интернет-магазине, в том числе в рамках акции, потребитель вправе отказаться в любое время до его передачи потребителю продавцом либо уполномоченным им лицом, а после передачи товара – в течение семи дней (если в отношении приобретенного товара сохранен его товарный вид, потребительские свойства).

В Роспотребнадзоре советуют изучить информацию о продавце. «На сайте (в приложении) должно быть указано фирменное наименование (наименование) продавца, место его нахождения (адрес), режим работы, ОГРН для юрлиц, фамилия, имя, отчество (если имеется) и ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей», – подчеркнули в ведомстве.

Купив товар через агрегатор, потребитель вправе потребовать у посредника возврата денег, если товар не доставлен в срок. Возврат произойдет в течение десяти календарных дней со дня предъявления потребителем такого требования. Сроки передачи товара продавец обязан согласовывать с покупателем.

Также в Роспотребнадзоре напомнили о рисках мошенничества. В «черную пятницу» киберпреступники могут маскировать фишинговые сайты и ресурсы под магазины. Целью таких действий является кража персональных данных и сведений о платежных картах и паролях.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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