В жутком пожаре на Урале выгорел многоквартирный дом – мэр собирает деньги на помощь людям

В Нижнетуринском городском округе в ночь на субботу произошел сильный пожар, в результате которого полностью выгорел двухэтажный многоквартирный дом. Деревянное строение в поселке Ис на улице Ленина, 120, тушили всю ночь – сообщение о возгорании поступило около девяти часов вечера в пятницу, а проливку пожарные завершились только сегодня около двух часов дня.

«Из горящего дома огнеборцы спасли восемь человек, из них четыре человека были выведены в спасательных масках дыхательных устройств по внутренним лестничным маршам, еще четыре спасены по пожарной автолестнице со второго этажа. Погибших нет. В результате пожара пострадали шесть человек», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пока что неизвестно, что стало причиной пожара, который полностью уничтожил здание. В управлении МЧС России по региону сообщили, что в доме было 27 квартир, в них жили 45 человек. У местной мэрии другая информация – глава Нижней Туры Алексей Стасенок написал в своем инстаграме, что без крова остались около 50 человек, а в здании были 29 квартир. Там же он разместил реквизиты для помощи погорельцам. Местные жители несут одежду и еду для них.

«Для пострадавших людей собрано очень много теплых вещей, но по-прежнему не хватает средств личной гигиены, посуды, подушек, одеял, постельного белья. Почти все пострадавшие разместились у своих друзей и родных. Одна женщина обратилась в штаб с просьбой предоставить ей временное жилье. Она будет заселена в Дом ветеранов. Важное уточнение: сейчас в списке погорельцев уже не двое, а трое маленьких детей: мальчик – 3,5 года, девочка – 1,5 года, еще одна девочка, 2018 г.р. Всего, по предварительным данным, в числе погорельцев 63 человека, из них 18 детей», – сообщает нижнетуринская газета «Время».

Добавим, что, по словам Стасенка, для помощи пострадавшим при пожаре в поселке Ис будут выделены деньги из областного резервного фонда.

Екатеринбург, Елена Сычева

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