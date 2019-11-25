Для погорельцев из Иса собрали много одежды и около 35 тысяч рублей

Жители Нижней Туры откликнулись на беду погорельцев из села Ис, где в ночь с пятницы на субботу полностью выгорел двухэтажный многоквартирный дом, в котором жили 63 человека, в том числе 18 детей.

Как рассказал «Новому Дню» замглавы Нижней Туры по развитию сельских территорий Вячеслав Саракаев, местные жители принесли в организованный для помощи погорельцам штаб уже достаточно верхней одежды, обуви, головных уборов. После подсказки администрации нижнетуринцы поделились с погорельцами постельным бельем, подушками, одеялами. Теперь актуальны канцелярские принадлежности – из 18 детей, живших в сгоревшем доме, 16 – школьники. Приносят и продукты питания, хотя город организовал для жильцов сгоревшего дома трехразовое питание в ближайшем кафе. Талоны на эти обеды ежедневно выдают в мэрии. Разместились люди пока у родных и друзей.

Добавим, что глава Нижней Туры Алексей Стасёнок призвал граждан, имеющих такую возможность, перечислить деньги для помощи погорельцам на специальный банковский счет. Пока собрано около 35 тысяч рублей.

Кроме того, на официальном сайте города сообщается, что в мэрии уже готовится обращение в адрес губернатора Евгения Куйвашева с просьбой выделить денежные средств из резервного фонда области для оказания всесторонней помощи. Пока для оказания материальной помощи всем пострадавшим выделен 1 млн руб. из городской казны на первоочередные нужды.

Нижняя Тура, служба информации

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