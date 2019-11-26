«Приобретем вторичное жилье», – как будут расселять погорельцев из села Ис

В селе Ис продолжается сбор гуманитарной помощи и денежных средств для погорельцев, которые лишились крыши над головой в ночь на 23 ноября. По данным пресс-секретаря главы Нижнетуринского ГО Марины Васильевой, большинство пострадавших разместились у родственников и друзей. Одна женщина обратилась к властям с просьбой предоставить жилье – ее поселили в комнату в Дом ветеранов.

Со всего региона погорельцам привозят вещи и не скоропортящиеся продукты. Остается потребность в канцелярских товарах. Вскоре возникнет необходимость и в бытовой технике и мебели, когда люди переедут новое жилье. Потому местная администрация и объявила сбор денег. На сегодняшний день собрано около 45 тысяч рублей. «Сейчас мы формируем списки жилья. Будет приобретаться вторичное жилье и предоставляться погорельцам. На каких условиях? Пока вопрос решается. Губернатор дал добро, он выделит средства из резервного фонда. Эти механизмы еще не прописаны. Предположительно до конца недели будет точно понимание, как мы будем расселять погорельцев и за счет каких средств», – рассказала пресс-секретарь главы Нижнетуринского ГО Марина Васильева.

Напомним, пожар произошел в селе Ис в двухэтажном многоквартирном доме, где жили 63 человека, в том числе 18 детей. Для оказания материальной помощи всем пострадавшим выделен 1 млн руб. из городской казны на первоочередные нужды.

Нижняя Тура, служба информации

Нижняя Тура. Другие новости 26.11.19

Дело уральца, отрубившего головы кошкам, будут пересматривать в областном суде (ФОТО, ВИДЕО). / «Универсиады не будет, если только Путин скажет: «Отменяем», – на Урале не переживают по поводу рекомендаций WADA. / Комиссия ЕГД вновь отклонила проект бюджета города – теперь есть претензии к расходной части. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»