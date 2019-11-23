Вице-губернатора Свердловской области исключили из Генсовета ЕР

Вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько исключили из Генсовета «Единой России».

Напомним, сегодня в Москве проходит очередной съезд «ЕР». Он считается установочным перед кампанией по выборам в Госдуму в 2021 году. В мероприятии принимают участие Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

В рамках ротации из высшего управляющего органа «ЕР» вывели Сергея Бидонько и ввели депутата Госдумы Зелимхана Муцоева. О последнем говорят, что он уходит в личный список спикера Госдумы Володина – в нем перечислены депутаты текущего созыва, которые должны переизбраться на следующий срок. Помимо Муцоева, от Свердловской области в «списке спикера», говорят есть и Андрей Альшевских.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 23.11.19

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