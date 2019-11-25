Над дверями екатеринбургского отделения посольства Белоруссии сожгли флаг (ФОТО)

Неизвестные вандалы сегодня ночью напали на отделение посольства Белоруссии, расположенное в центре Екатеринбурга, на проспекте Ленина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», флаг, вывешенный над дверями дипмиссии, был, скорее всего, сожжен: сейчас на флагштоке видны только обгоревшие обрывки. Кроме того, в здании разбиты окна.

В самом отделении посольства сейчас никто на телефонные звонки не отвечает. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, заявили, что «информация проверяется», других комментариев пока не дают, посоветовав перезвонить завтра.

Напомним, на прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике. К таким принципиальным вопросам относятся поставки углеводородов, открытие «как следует» российского рынка для белорусских товаров, а также снятие барьеров. Белорусский лидер считает, что в союзе с Москвой Минску «каждый год подсовывают новые условия» и, по его словам, они ухудшаются с каждым годом.

Екатеринбург, служба информации

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