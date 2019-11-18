Лукашенко бросил претензии в адрес России

Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, к таким принципиальным вопросам относятся поставки углеводородов, открытие «как следует» российского рынка для белорусских товаров, а также снятие барьеров. «Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам... – независимости и суверенитету», – Приводит слова белорусского лидера БелТА.

По словам Лукашенко, никакой конспирологии в переговорах по углублению интеграции с Россией нет, переговорный процесс ведется открыто. Он также заявил, что принимает участие в голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии.

Белорусский лидер считает, что в союзе с Москвой Минску «каждый год подсовывают новые условия» и По его словам, они ухудшаются с каждым годом. «Если говорить об экономике, мы ни на что не претендуем и ничего не просим. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования, просто людей. Вот это будет союз. И тогда вы никогда камень не бросите в сторону Россию, да и мы всегда будем приветствовать такой союз», – добавил президент.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 18.11.19

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