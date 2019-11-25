Эскизы стел на въездах в Екатеринбург не будут воплощать в жизнь

В Екатеринбурге завершился конкурс на создание эскизов въездных стел. Его проводила администрация Екатеринбурга. Как было сказано в сообщении мэрии, предмет конкурса – «разработка дизайна стел, которые будут установлены на территориях, прилегающих к дублеру Сибирского тракта, Кольцовскому, Серовскому трактам; разработка дизайна подлежащих реконструкции стел, расположенных на территориях, прилегающих к Новомосковскому и Челябинскому трактам».

Эскиз АБ «Старт!»

Конкурс завершился десять дней назад, но победителя не нашли. Жюри определило только обладателей второго и третьего места – архитектурное бюро «Старт» и проектно-строительная компания «Эверест», которые получили по 50 и 20 тысяч рублей призовых соответственно. Участник конкурса, который мог стать победителем, нарушил регламент, и поэтому его не наградили.

Эскиз ПСК «Эверест»

Между тем, как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, проводить новый конкурс мэрия не будет, а те проекты, которые заняли второе и третье места, не будут воплощать в жизнь. «Конкурс был творческим. То есть проекты в том виде, в котором они были представлены, воплощены не будут», – заверили в пресс-службе ратуши.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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