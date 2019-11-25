Уральцы стали меньше покупать, и инфляция снизилась

В октябре 2019 года годовая инфляция в УрФО составила 3,5% против 3,8% в сентябре. Как сообщили РИА «Новый День» в Уральском ГУ Центробанка, этому способствовали два фактора: покупать люди стали меньше, а урожай выдался хороший.

Продовольственная инфляция в УрФО в октябре по сравнению с сентябрем снизилась с 4% до 3,7%. Например, стали дешевле свинина, сахар, картофель.

По непродовольственным товарам годовая инфляция в УрФО в октябре по сравнению с сентябрем уменьшилась с 3,0% до 2,8%.

Эксперты Центробанка отмечают, что «динамика спроса в сегменте непродовольственных товаров остается сдержанной». Из-за умеренного спроса и высокой конкуренции производителей продолжают дешеветь телевизоры, компьютеры, сотовые телефоны.

Темпы сезонного роста цен на зимнюю одежду также снизились на фоне сдержанного спроса. Например, женские пальто и дубленки подорожала за год всего на 0,9-1,5%, а мужские – на 1,7%. Цены на зимние шапки держатся на уровне прошлого года.

В октябре годовая инфляция в УрФО по-прежнему оставалась ниже общероссийского показателя в основном за счет автономных округов Тюменской области. Уровень цен в этих северных регионах значительно выше, чем на остальном Урале, а темпы их роста – более низкие (в ХМАО – 2,5%, в ЯНАО – 0,7%, в целом по Тюменской области – 2,5%). Годовая инфляция в Челябинской области составила 3,3%, в Курганской – 4,3%, в Свердловской – 4,4%.

Как уже писал «Новый День», в Свердловской области на уровне губернатора и крупнейших предприятий – работодателей обсуждается вопрос о том, чтобы бизнес платил своим сотрудникам зарплату на уровне 5 % выше ежегодной инфляции. Об этом рассказал на заседании согласительной комиссии по бюджету-2020 и.о. министра экономики Андрей Корюков. Депутат Владимир Никитин спросил его «Мы догоняем, или так и будем отставать?», имея в виду, что средняя зарплата по региону сегодня отстает на несколько тысяч рублей от средней по России.

Екатеринбург, служба информации

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