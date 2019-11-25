В Верхнем Тагиле отреставрируют историческую земскую школу

Заксобрание свердловской области сегодня без долгих обсуждений и споров решило выделить деньги на ремонт здания земской школы в Верхнем Тагиле – первый объект культурного наследия в этом городе.

Здание земской школы было построено в начале прошлого века, а объектом культурного наследия ее признали в 2017 году. О необходимости ее реставрировать сегодня заявил председатель комиссии по образованию Вячеслав Погудин. Возражающих не нашлось, притом что, как оказалось, никто даже не в курсе, на чьем балансе находится старинное здание. «Я уточню, у кого она на балансе, но давайте запишем, что выделение средств поддержали», – пообещал Погудин.

Добавим, пару часов назад в заксобрании депутаты отказались выделять деньги на столетнюю школу в Сосьве, где учатся дети. А исторический памятник в Верхнем Тагиле пустует.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 25.11.19

Уральцы стали меньше покупать, и инфляция снизилась. / На Урале отремонтируют школу, из-за закрытия которой 400 детей учатся в соседнем поселке. / Для погорельцев из Иса собрали много одежды и около 35 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»