Правило «трёх «О»: для детей и родителей провели тренинг по безопасности (ФОТО)

Волонтеры проекта «Школа Лиза Алерт» и компания «МегаФон» организовали в Екатеринбурге тренинг по безопасности. Детям показали, как вести себя, когда рядом нет родителей, а взрослые узнали, что нужно сделать, чтобы быть уверенными в безопасности детей.

Как сообщили «Новому Дню» организаторы тренинга, ежегодно в России пропадает более 100 тысяч человек, из них около 30 тысяч – дети, это огромная цифра. Многие ситуации можно было бы предотвратить, если знать правила и всегда быть на связи. Детям напомнили, что важно звонить родителям, держать свое слово и приходить домой в то время, когда обещали.

«Благодаря усилиям правоохранительных органов, общественности, представителей отрасли телекоммуникации удается эффективно решать задачи по оперативному поиску пропавших детей. Немалую помощь в этом оказывают высокотехнологичные решения и алгоритмы поиска, например, как у «МегаФона». Но, безусловно, всегда лучше не допустить пропажи своего ребенка, чем потом его искать», – отметил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Чтобы родители были уверены в безопасности своих детей, им напомнили про услугу «Родительский контроль». Она позволяет отслеживать местоположение ребенка онлайн, получать уведомление, если он сбился с маршрута, проверять баланс его лицевого счета, заряд аккумулятора, а также блокировать доступ к определенному контенту в интернете.

Кроме того, детям объяснили, как вести себя в различных стрессовых ситуациях – например, если набросилась бездомная собака, если оказался на тонком льду, если случайно потерялся на улице, в торговом центре или уехал один в транспорте. И что делать, если тебя пытается увести незнакомец? Об этом и многом другом ребятам и родителям рассказали на тренинге.

Так, если столкнулись на улице с бездомной собакой, ни в коем случае нельзя поворачиваться к ней спиной, убегать и смотреть в глаза – животное воспримет это как угрозу. Собаку нужно постараться спокойно обойти, а если она проявляет агрессию – бросить в нее палку или камень.

Еще один интересный лайфхак по безопасности в транспорте. Детям объяснили: если не успели выйти из салона автобуса вслед за родителями, нужно выйти на следующей остановке и ждать. Если же родители уехали, а ребенок остался – нужно ждать маму и папу на месте и никуда не уходить. Если ребенок потерялся на улице, он должен вспомнить правило трех «О»: остановись, осмотрись, окликни родителей.

Самый быстрый способ найтись – позвонить родителям, для этого ребенок обязательно должен знать их номер телефона наизусть. Можно сделать ему брелок с номером или браслет, чтобы номер всегда был под рукой. Если просить у кого-то телефон для звонка – это должны быть проверенные люди, например, мама с детьми или консультант салона «МегаФона». И детям ни в коем случае никуда нельзя идти с незнакомцами, под какими предлогами они бы не уговаривали.

Закрепить эти правила помог фильм «Безвредные советы: безопасность в городе», который специально сняли поисковый отряд «Лиза Алерт» и «МегаФон».

Организаторы надеются, что после тренингов станет меньше «потеряшек», а также делятся инструкцией, что делать, если все же близкий человек пропал. Во-первых, не ждите три дня, это миф, незамедлительно обращайтесь в полицию. Помните: чем оперативнее будут разыскные мероприятия – тем выше шансы на успех. Во-вторых, звоните на горячую линию «Лиза Алерт»: 8 800 700 54 52. Волонтерские отряды подключатся к поиску, а также отправят запрос в «МегаФон» для проведения срочной СМС-рассылки в рамках сервиса «МегаФон. Поиск». Сообщения с приметами будут разосланы по кругу потенциальных свидетелей – тем, кто мог находиться в месте пропажи человека и мог его видеть. За время пилота было организовано свыше 300 подобных рассылок, и все потеряшки вернулись домой живыми.

Екатеринбург, служба информации

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