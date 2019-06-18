Мобильная рассылка помогает найти потерявшихся людей

Мобильный оператор «Мегафон» совместно с поисковым отрядом «Лиза Алерт» запустил пилотный проект, который помогает быстрее найти пропавших детей и взрослых. Его суть заключается в поиске потенциальных свидетелей при пропаже человека. Оператор задает район поиска по последним данным о местонахождении потерявшегося и рассылает сообщения с его описанием абонентам, которые находились в том же районе примерно в то же время. Платформа была запущена в марте этого года, уже проведено 60 рассылок, и все пропавшие были найдены.

«Мегафон.Поиск» – это новый сервис. Он позволяет быстро получать важные свидетельства от людей, которые с высокой вероятностью могли видеть человека. Мы очень признательны компании «Мегафон» за нужные и полезные разработки, которые помогают спасти жизнь пропавшему человеку», – отмечает координатор ПСО «Лиза Алерт» Олег Леонов.

В пресс-службе компании уточнили, что сообщения приходят абонентам, согласившимся на получение информационных материалов при оформлении договора. Подписаться на такую рассылку можно в салоне оператора. Среднее количество номеров, участвовавших в одной рассылке, – 2 тысячи, минимальное – 33. Для формирования списка и отправки сообщений нужна пара минут.

«Ежегодно в России пропадает более 100 тысяч человек, из них около 30 тысяч детей, это огромная цифра. Ключевой фактор успешного поиска – время. Наш сервис позволит оперативно решать проблемы поиска пропавших и качественно настроить взаимодействие с волонтерскими организациями, – говорит генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян. – Мы рады, что наша система уже помогает искать пропавших с помощью рассылок, и по каждой из них мы можем сказать: «Найден. Жив!». Это огромная работа, которую мы продолжим делать».

Подобные поисковые операции могут быть проведены во всех регионах присутствия мобильного оператора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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