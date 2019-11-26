Согласительная комиссия расстроилась из-за низких зарплат и падения прибыли

Ситуация с ростом зарплат в Свердловской области, а значит, и с будущими поступлениями в бюджет по НДФЛ, остается не самой простой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом много говорили сегодня на рабочей группе по доходам консолидированного бюджета Свердловской области. Отвечая депутатам, и.о. министра экономики области Андрей Корюков пояснил, что губернатор Евгений Куйвашев предложил крупным предприятиям ежегодно повышать зарплату сотрудников на уровень инфляции плюс еще 5%, и было бы хорошо это предложение реализовать. Но, признал чиновник, многие предприятия не спешат подписывать соглашение.

Замминистра финансов Владимир Поливьянов напомнил еще об одной беде – в проекте бюджета на 2020 год уже отмечено расхождение на 4,5 млрд рублей по прогнозу по налогу на прибыль организаций между минфином и УФНС. «У нас довольно наряженный и амбициозный бюджет», – заметил он. «Когда мы составляли трехлетний бюджет, у нас были определенные прогнозы на 2020 и 2021 годы. Очень неприятно, что мы просели по налогу на прибыль», – призналась глава минфина Галина Кулаченко.

Начальник аналитического отдела УФНС Елена Сальникова тоже огорчила участников заседания, сообщив, что доля крупнейших налогоплательщиков в общем объеме доходов на прибыль снизилась с 70% до 66%. С другой стороны, рассказал Андрей Корюков, ежегодно растут на 13-15% налоговые поступления от малого бизнеса, который работает по УСН. «Значит, в 2012 году мы поступили правильно, когда снизили для них налоги», – отметил председатель рабгруппы Владимир Никитин.

Присутствующие на заседании представители крупного бизнеса заверили, что зарплату сотрудникам непременно повысят, хотя бы на размер инфляции. Но многое зависит и от спроса на продукцию, в особенности ту, что идет на экспорт – на его падение, в частности, пожаловался директор Кировградского завода твердых сплавов Александр Пельц.

«Мы должны принять какое-то решение или хотя бы понять, есть оно или нет, – заметил Владимир Никитин. – Все рабочие группы, которые собирались перед нами, насчитали себе какие-то дополнительные расходы. И на что их накладывать? У нас уже есть 4,5 млрд рублей, которые сначала надо заработать. А по средней зарплате дискутировать бесполезно – надо вести индивидуальные переговоры с каждым предприятием».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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