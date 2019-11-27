Большегрузы проезжают в логопарк «Кольцовский» под запрещающие знаки (ФОТО)

Компании, разгружающиеся в распределительном центре «Кольцовский», пока не испытывают особых проблем с доступом на территорию логопарка. У сотрудников ГИБДД есть претензии только к парковке вдоль обочины, но не к проезду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром сотрудники ГИБДД устроили рейд у логопарка. По словам сотрудников «Кольцовского», претензии были к большегрузам, которые выстраиваются вдоль дороги и ждут свою очередь. В логопарке решили побыстрее запустить всех, полицейские вскоре уехали.

Накануне на заседании комиссии гордумы стало известно, что по предписанию ГИБДД администрация города установила знаки, запрещающие проезд к распределительному центру. «Въезд в данный логопарк расположен по направлению движения особо охраняемых лиц, поэтому там особые требования безопасности. Они превышают обычные», – цитирует начальника городского отдела ГИБДД Вадима Буйдалина «Коммерсант».

«Новый День» поговорил сегодня о сложившейся ситуации с начальником областного управления ГИБДД Алексеем Кисляковым. Он сообщил, что пока не располагает информацией о запрете движения для грузовиков, однако ему известно о дальнобойщиках, которые используют обочину в качестве постоянной парковки. «Я знаю, что бывают очереди из машин, в том числе грузового транспорта, которые ждут своей очереди на въезд. По моей информации, у центра есть площадки, которые стали платными, поэтому водители туда не едут. В целях обеспечения безопасности мы привлекаем за нарушение требования знака остановка запрещена. Собственнику было выдано предписание о необходимости организации площадки для отстоя транспорта», – прокомментировал Кисляков.

Логистический центр, к которому запретили проезд грузовиков, принадлежит X5 Retail Group. «Новый День» запросил информацию, как они будут выходить из ситуации – как только ответ будет получен, мы его опубликуем.

Екатеринбург, служба информации

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