Знаки запрета проезда грузовиков к логопарку «Кольцовский» признали ошибкой и демонтировали

ГИБДД по Свердловской области назвала «преждевременным» решение своих коллег из горГИБДД о запрете проезда грузовиков к логопарку «Кольцовский». Знаки демонтированы.

Как сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, после того, как был построен логистический центр, выросла нагрузка на дороги, ведущие к нему, в том числе из-за того, что грузовики стали парковаться вдоль Кольцовского тракта. Там установили знаки 3.27 «Остановка запрещена» – для безопасности. А далее ГИБДД по Екатеринбургу посчитала, что безопаснее будет вообще запретить грузовикам ездить. «В целях обеспечения безопасности дорожного движения, отделом ГИБДД УМВД по городу Екатеринбургу были приняты меры по ограничению движения грузового транспорта по Сибирскому тракту. Данное решение было преждевременным. В настоящее время дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» демонтированы, движение к логистическому центру осуществляется беспрепятственно», – заявили в облГИБДД. Однако следить за нарушениями правил парковки гаишники продолжат.

Добавим, в логистическом парке также прокомментировали запрет, просуществовавший весьма недолго. Там отметили, что проблем с машинами, которые направлялись именно в распределительный центр, не было вообще. «На въезде в логопарк «Кольцовский» установлен знак «Движение грузовых автомобилей запрещено». При этом с декабря 2014 года действует поправка, которая не препятствует движению транспортных средств без прицепа, масса которых не превышает 26 тонн, обслуживающих объекты в зоне действия знака. Поэтому доступ у грузовиков к распределительному центру и другим объектам есть, и он законен», – прокомментировал директор по проекту логопарк «Кольцовский» группы компаний «Атлас Девелопмент» Дмитрий Коньков. Он также отметил, что проект планировки центра был утвержден главой города, и ни от администрации, ни от полицейских не было никаких комментариев по особым требованиям к безопасности в связи с движением особо охраняемых лиц. Проблема внезапно возникла в октябре этого года.

Напомним, на днях на заседании комиссии гордумы стало известно, что по предписанию ГИБДД администрация города установила знаки, запрещающие проезд к распределительному центру. «Въезд в данный логопарк расположен по направлению движения особо охраняемых лиц, поэтому там особые требования безопасности. Они превышают обычные», – рассказал начальник городского отдела ГИБДД Вадим Буйдалин. «Новый День» поинтересовался происходящим у начальника областного управления ГИБДД Алексея Кислякова. Тот отметил, что о запрете на движение грузовиков ему неизвестно, но претензии к парковке вдоль обочины действительно есть. Отметим, накануне сотрудники ГИБДД дежурили рядом со знаками – но их претензии касались только стоянки на обочине, проезжать под знак «движение грузовиков» длинномерам не мешали.

Екатеринбург, служба информации

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