От салона красоты до киберспорта: в Екатеринбурге открылась выставка бизнес-франшиз (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня открылась форум-выставка Уральского центра франчайзинга. Больше всего он интересен начинающим предпринимателям, которые хотели бы приобрести успешную франшизу и получить советы экспертов из первых рук. Мероприятие проходит в Ельцин-центре с аншлагом – все места на тематических сессиях заняты, а около стендов с самого утра толпятся посетители.

«На форуме выступят эксперты более 50 российских франшиз, которые расскажут об особенностях применения этого формата – как стартовать с франшизы, как избежать ошибок. Нам важно, чтобы свердловские предприниматели использовали самые современные экономические инструменты. Франшиза – одна из них, так как позволяет быстро войти в бизнес и получить доход», – рассказала на открытии министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Напомним, Уральский центр франчайзинга был создан в 2019 году на базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. В региональном реестре есть уже 33 бренда, готовых для продвижения. Шесть из них – свердловские. За год работы в центре «упаковали» пять региональных франшиз, еще четыре находятся в процессе. Сферы бизнеса самые разные – кафе, доставка еды, салоны красоты, туризм, образовательные проекты.

По словам Виктории Казаковой, областной фонд поддержки предпринимательства в этом году помимо помощи в продвижении франшиз помогает стартапам и финансово, в частности, дает льготные займы до 5 миллионов рублей.

Одним из первых клиентов СОФПП по франчайзингу стала пекарня «Мякушка». Бренд только-только прошел упаковку и сейчас владельцы бизнеса ведут переговоры по продаже франшизы.

«Конечно, это позволяет масштабировать бизнес. Сейчас у «Мякушки» несколько заявок из разных городов – Бурятии, Тюмени, Верхней Пышмы, есть лиды из Москвы. В этом плане выставка для нас тоже важна. Запросы на бренд есть, но люди прощупывают нас, хотят убедиться в надежности партнерства. Участие в выставке – это как дополнительный балл, потому что все представленные здесь компании прошли аудит в фонде», – рассказал представитель пекарни Иван Иванов.

По его словам, покупка франшизы дает начинающим предпринимателям гарантию в 90% успеха, так как они берут уже известный и проверенный годами бренд, а также получают помощь от старших партнеров. Кроме того, с франшизой легче пройти так называемую долину смерти – первые три года существования бизнеса.

«Свердловская область – это регион, который один из первых отреагировал на национальный проект и создал базу для развития франчайзинга. И сегодня в Екатеринбурге мы видим хороший результат. На форум зарегистрировалось свыше 1700 участников. Интерес аудитории огромный», – отметил один из организаторов мероприятия, представитель Российской ассоциации франчайзинга на Урале Андрей Разуваев.

Добавим, что на поддержку предпринимателей в регионе в этом году в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» направлено 3,5 миллиарда рублей. На развитие франчайзинга выделено 7 миллионов рублей – половина этой суммы ушла на упаковку франшиз, остальные деньги идут на организацию форумов и учебных курсов для предпринимателей. Все эти услуги фонд оказывает для бизнеса бесплатно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук

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