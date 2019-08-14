российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 14 августа 2019, 13:10 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Свердловских предпринимателей научат создавать успешные франшизы

Свердловский фонд поддержки предпринимательства запустил Уральский центр франчайзинга для помощи малому бизнесу и продвижения региональных брендов. По словам экспертов, франшиза очень востребована, особенно среди начинающих предпринимателей. Но многие не знают, как правильно воспользоваться этим инструментом, чтобы получить прибыль.

Как рассказал сегодня на встрече с журналистами замминистра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, инструмент франчайзинга упоминается в нацпроекте «Средний и малый бизнес», который активно реализуется в регионе.

«С начала 2019 года фонд выдал более 300 микрозаймов – это уже больше, чем за весь прошлый год. В нацпроекте приняли участие более 9 тысяч человек. Центр франчайзинга был создан, в том числе, по инициативе региона, потому что мы увидели заинтересованность со стороны бизнеса. Причем с одной стороны есть потребность у тех, кто хочет расширить бизнес с помощью франшизы. А с другой стороны есть те, кто хотели бы начать свое дело, но пройти «зону смерти» (первые три года существования бизнеса, – прим. ред.) с меньшими потерями, а с франшизой это сделать проще. В перспективе франчайзинг позволит увеличить количество предпринимателей в Свердловской области, рабочих мест, а значит, и налоговых отчислений в региональный бюджет», – отметил Копелян.

Эксперты провели маркетинговое исследование 500 компаний в Свердловской области, чтобы выявить тех, кто готов продвигать франшизу. В реестр попали 33 региональных бренда. Часть из них уже имеют обширную сетку продаж по всей России. При этом около 70% опрошенных предпринимателей не смогли ответить, интересна ли им разработка франшизы, по причине недостатка информации. «По результатам исследования мы запустили онлайн-обучение для малого бизнеса. Потенциал развития региональных брендов очень велик», – отметил представитель Российской ассоциации франчайзинга Андрей Разуваев.

Как предприниматель может включиться в процесс франчайзинга, рассказал исполняющий обязанности директора СОФПП Валерий Пиличев. На первом этапе проводится аудит предприятия, который оплачивает владелец бизнеса, – в среднем это стоит 30-35 тысяч рублей. Второй этап – «упаковка» (создание бизнес-модели для ее тиражирования, – прим. ред.) франшизы, которую берет на себя фонд. Затраты могут составить 500-600 тысяч рублей, от предпринимателя в этом случае требуется только его личное время.

«Также мы готовы продвигать региональные франшизы. Сейчас у нас «упакована» одна франшиза, еще пять в процессе. Дальше мы хотим создать нечто вроде электронной площадки, где можно будет посмотреть все региональные бренды. Кроме того, фонд готов давать займы начинающим предпринимателям для покупки франшизы и проводить их обучение», – сообщил Пиличев.

По словам и.о. директора фонда, франчайзинг пользуется большим спросом у молодежи. Поэтому в ноябре в Екатеринбурге пройдет тематический форум, где будут представлены международные и федеральные франшизы для обмена опытом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.08.19

Водителя, устроившего смертельное ДТП на Малышева, отправили на два месяца в СИЗО. / В зоопарке нянька-мангуст вывела к людям четырех воспитанников (ФОТО). / В довыборы депутата по Орджоникидзевскому округу вложено уже более миллиона рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж, Экономика,