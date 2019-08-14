Свердловских предпринимателей научат создавать успешные франшизы

Свердловский фонд поддержки предпринимательства запустил Уральский центр франчайзинга для помощи малому бизнесу и продвижения региональных брендов. По словам экспертов, франшиза очень востребована, особенно среди начинающих предпринимателей. Но многие не знают, как правильно воспользоваться этим инструментом, чтобы получить прибыль.

Как рассказал сегодня на встрече с журналистами замминистра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, инструмент франчайзинга упоминается в нацпроекте «Средний и малый бизнес», который активно реализуется в регионе.

«С начала 2019 года фонд выдал более 300 микрозаймов – это уже больше, чем за весь прошлый год. В нацпроекте приняли участие более 9 тысяч человек. Центр франчайзинга был создан, в том числе, по инициативе региона, потому что мы увидели заинтересованность со стороны бизнеса. Причем с одной стороны есть потребность у тех, кто хочет расширить бизнес с помощью франшизы. А с другой стороны есть те, кто хотели бы начать свое дело, но пройти «зону смерти» (первые три года существования бизнеса, – прим. ред.) с меньшими потерями, а с франшизой это сделать проще. В перспективе франчайзинг позволит увеличить количество предпринимателей в Свердловской области, рабочих мест, а значит, и налоговых отчислений в региональный бюджет», – отметил Копелян.

Эксперты провели маркетинговое исследование 500 компаний в Свердловской области, чтобы выявить тех, кто готов продвигать франшизу. В реестр попали 33 региональных бренда. Часть из них уже имеют обширную сетку продаж по всей России. При этом около 70% опрошенных предпринимателей не смогли ответить, интересна ли им разработка франшизы, по причине недостатка информации. «По результатам исследования мы запустили онлайн-обучение для малого бизнеса. Потенциал развития региональных брендов очень велик», – отметил представитель Российской ассоциации франчайзинга Андрей Разуваев.

Как предприниматель может включиться в процесс франчайзинга, рассказал исполняющий обязанности директора СОФПП Валерий Пиличев. На первом этапе проводится аудит предприятия, который оплачивает владелец бизнеса, – в среднем это стоит 30-35 тысяч рублей. Второй этап – «упаковка» (создание бизнес-модели для ее тиражирования, – прим. ред.) франшизы, которую берет на себя фонд. Затраты могут составить 500-600 тысяч рублей, от предпринимателя в этом случае требуется только его личное время.

«Также мы готовы продвигать региональные франшизы. Сейчас у нас «упакована» одна франшиза, еще пять в процессе. Дальше мы хотим создать нечто вроде электронной площадки, где можно будет посмотреть все региональные бренды. Кроме того, фонд готов давать займы начинающим предпринимателям для покупки франшизы и проводить их обучение», – сообщил Пиличев.

По словам и.о. директора фонда, франчайзинг пользуется большим спросом у молодежи. Поэтому в ноябре в Екатеринбурге пройдет тематический форум, где будут представлены международные и федеральные франшизы для обмена опытом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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