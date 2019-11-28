«Уральские авиалинии» открывают прямой рейс еще в один китайский город

С 16 декабря 2019 года авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый регулярный рейс – Екатеринбург – Сиань (КНР, провинция Шэньси).

Как сообщили РИА «Новый День» в авиакомпании, рейс будет выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам на новых лайнерах Airbus A320neo.

Минимальная стоимость авиабилетов на рейс U6-763 Екатеринбург – Сиань – от 15 900 руб. в одну сторону и от 30 530 руб. туда-обратно по тарифу «Промо», включая багаж до 10 кг и все сборы.

Рейс U6-764 Сиань – Екатеринбург – от 16 800 руб. в одну сторону и от 30 530 руб. – туда-обратно по тарифу Промо, включая багаж до 10 кг и все сборы.

Сиань – один из древнейших городов мира, бывший ранее столицей десятков китайских государств и служивший отправной точкой Великого Шелкового пути – сейчас крупный промышленный, образовательный и культурный центр КНР, который привлекает множество туристов. В этом городе можно увидеть «терракотовую армию», «лес каменных стрел», статуи восьми бессмертных в даосском храме, подняться на колокольную и барабанную башни.

Екатеринбург, служба информации

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