Второе и третье чтения областного бюджета назначены на 10 декабря

Рассмотрение проекта бюджета Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. состоится на пленарном заседании 10 декабря.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате заксо, такое решение было принято сегодня на совете регионального парламента. «В субботу, 30 ноября, завершаются согласительные процедуры по проекту бюджета Свердловской области на 2020 году и плановый период 2021-2022 годов. На заседании 10 декабря мы будем рассматривать главный финансовый документ региона во втором и третьем чтениях. Не могу не отметить, что проведена большая работа», – заявила спикер Людмила Бабушкина.

Добавим, что финальное заседание по балансировке бюджета в субботу, 30 ноября, пройдет в закрытом режиме, без СМИ. В заксо объясняют это особым пропускным режимом, действующим в выходные дни.

Напомним, вчера третье заседание согласительной комиссии по областному бюджету на 2020 год и плановый период закончилось на самой грустной ноте за несколько лет. Председатель рабочей группы по доходам консолидированного бюджета Владимир Никитин доложил коллегам, что ситуация значительно печальнее, чем в прошлом году. «Я понимаю, от нас все ожидали, что мы сейчас выйдем и скажем, что всё, что вы тут наработали, будет профинансировано, – заявил он. – К сожалению, когда мы вчера на своей рабочей группе обсудили ситуацию с крупными предприятиями и налоговой службой, поняли, что это не совсем так».

Екатеринбург, служба информации

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