Екатеринбургская юристка узнала, какую рыбу предпочитают в Кремле и в правительственных санаториях

Комбинат питания «Кремлевский» собирается закупить большую партию рыбы и морепродуктов. Сразу два лота на госзакупках на эту тему обнаружила юрист центра «Транспаренси» в Екатеринбурге Ирина Чарикова.

В документах значатся масляная рыба, нерка, палтус, осетрина, угорь, семга, сельдь слабосоленая, тунец, зубатка, форель, севрюга, анчоусы и наборы к пиву. По техзаданию первой закупки, 5 139 кг рыбы поставщик должен будет доставить в Кремль, Дом правительства, Госдуму и Совет Федерации, Счетную палату, Большой театр, а также в санатории «Подмосковье» и «Загородные Дали» и оздоровительные комплексы «Планерное» и «Шереметьевский». Максимальная цена контракта 6 млн 54 тысячи 110 рублей.

Еще 890 кг рыбы – по техзаданию второй закупки – должны уйти в Санкт-Петербургское отделение комбината питания «Кремлевский», который находится в здании Конституционного суда России. В документах закупки перечислены кальмары, дорада, судак, крабовые палочки, креветки, горбуша, форель, хек, пикша, тунец, лосось, гребешки, щука, минтай, мидии, палтус и мясо краба. Максимальная цена контракта 495 тысяч 256 рублей 67 копеек.

Екатеринбург, Москва, Елена Сычева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 28.11.19

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