Несколько десятков человек загнаны в долги из-за сотрудницы «Миг Кредит» (ВИДЕО)

Сегодня днем несколько десятков человек пришли в офис «Миг Кредит» с требованием разобраться с их долгами. Дело в том, что некая Анастасия, со слов пострадавших, оформляла на уральцев займы. Кому-то сотрудница микрофинансовой организации сообщала об оформлении кредита, а некоторым и вовсе проводила процедуру под видом проверки кредитной истории. Но объединяет всех потерпевших то, что денег в итоге никто не получил. Узнали о долгах уральцы только после звонков коллекторов, или из СМС, которые напоминали о том, что нужно провести платеж.

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Задолженности у многих доходят до 100 тысяч рублей. Узнав о внеплановых обязательствах перед «Миг Кредит», люди начали бить тревогу. Впрочем сотрудники микрофинансовой организации предложили им написать заявления в компанию, а также в полицию. «В настоящее время по данному факту подразделением по борьбе с мошенничествами ОУР УМВД России по Екатеринбургу проводится проверка. В полицию обратились уже 42 человека. С их слов, работница микрофинансовой организации предлагала «поправить» кредитную историю, только для этого нужно было оформить займ. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение. Пострадавшие могут обратиться с заявлением в дежурную часть городского Управления МВД», – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Сегодня пострадавшие пришли на прием к депутату Алексею Вихареву, он пообещал помочь людям. Туда же прибыл и супруг экс-сотрудницы «Миг Кредит» Анастасии – Алексей Тетерин. Мужчина рассказал «Новому Дню», что регулярно берет займы. В последний раз они даже заложили трехкомнатную квартиру и машину. Со слов Алексея, на днях ему стали поступать звонки от людей, которые заявляли, что его супруга должна кругу лиц крупную сумму. А в выходные Анастасия оказалась в больнице. «Съела 60 таблеток. Была предсмертная записка. Где она перед всеми извинялась, а также упомянула большое количество кредитов, которые были оформлены на нее и других людей», – говорит он.

Тетерин также рассказал, что его жена трижды была судима, в том числе и за мошенничество.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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