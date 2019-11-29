Полиция задержала сотрудницу «Миг Кредит», обманувшую 300 заемщиков (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге задержана Анастасия Тетерина, которая подозревается в кредитном мошенничестве. Женщина работала финансовым консультантом в организации микрозаймов «Миг Кредит» и оформляла на граждан кредитные договоры. Но ее клиенты так и не получили денег, а вскоре им стали звонить коллекторы с требованием погасить долг. В полицию обратились 80 пострадавших. Накануне об этой истории писал «Новый День». Сейчас правоохранители продолжают расследование и устанавливают других участников преступной цепочки.

Сотрудница «Миг Кредит» загнала людей в долги

По версии правоохранителей, с декабря 2018 года женщина действовала по схеме финансовой пирамиды – погашая кредиты одних клиентов за счет займов последующих. Она предлагала потенциальному заемщику выгодную сделку – заключить кредитный договор и сразу же получить часть денег. При этом женщина уверяла, что возвращать кредит не надо, а ежемесячный взнос она будет производить сама. Далее часть денег шла на погашение предыдущих кредитов, а остальную сумму горожанка оставляла себе.

«Сама подозреваемая заявляет, что совершала противоправные действия с целью получения бонусов за привлечение большого количества клиентов. И рассказала, что обманутых заемщиков более 300 человек. Во время обыска в ее квартире сотрудники отделения по борьбе с мошенничествами уголовного розыска городского УМВД обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств: компьютер, кредитные карты, договоры о кредитовании, а также тетрадь, в которой подозреваемая вела список заемщиков», – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

В ведомстве также подтвердили, что Анастасия ранее была судима за мошенничество и в 2009 году ее приговорили к пяти годам лишения свободы. Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. На время следствия подозреваемая будет находиться под стражей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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