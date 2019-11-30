Задержаны родители мальчика, зверски убитого на Юго-Западе Екатеринбурга

Задержаны родители девятилетнего мальчика, тело которого обнаружили в лесопарковой зоне на Юго-Западе Екатеринбурга. Семья жила в одном из многоквартирных домов в этом же районе города. По неподтвержденной информации, с ребенком могли расправиться его мать и отец. Мальчика «воспитывали», наказывая за провинности плетью. Перед смертью он был избит, а во рту найден кляп. Судебно-медицинская экспертиза должна установить точную причину смерти ребенка, однако одна из версий – асфикция, он мог просто задохнуться.

Информацию о задержании опубликовал телеграм-канал «Опер слил». «СУ СК по Свердловской области вместе с операми из Екатеринбурга и Башкирии после нескольких суток розыска задержали причастных к убийству ребенка. Здесь все страшнее, чем в самом страшном сне: глава секты по имени Земфира заставляла адептов зверски издеваться над своими детьми при малейших шалостях. Трагический итог – смерть мальчика и коллективная работа сектантов по заметанию следов», – говорится в сообщении.

Ранее говорилось о том, что родители могли состоять в секте, основанной на христианских учениях. Мать мальчика после смерти сына бежала в Беларусь, но была задержана там. Позднее силовики нашли и отца замученного ребенка. Официально в СУ СК России по Свердловской области не комментируют уголовное дело о смерти девятилетнего мальчика.

Екатеринбург, Елена Сычева

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