«Духовный лидер» отца убитого девятилетнего мальчика отправится за решетку на два месяца

Ленинский районный суд решил отправить в СИЗО на время следствия предполагаемую главу секты «Ученики Иисуса Христа» Земфиру Гайнуллину. Напомним, речь идет об уголовном деле об убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, тело ребенка было обнаружено на Юго-Западе на прошлой неделе. Его завернули в простыню и закопали в лесопарке. «Причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлены и задержаны подозреваемые: мужчина 1979 года рождения и женщина 1971 года рождения. Обоим уже предъявлено обвинение, соответственно, в убийстве малолетнего и в пособничестве убийству малолетнего», – сказали в пресс-службе ведомства, уточнив, что окончательно преступная роль каждого из задержанных будет установлена в ходе следствия. Их проверят на причастность к другим преступлениям, а также следователи разберутся, действительно ли есть другие подозреваемые.

Напомним, ранее суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте отца ребенка Ивана Казанцева. Его, как и Земфиру Гайнуллину, которая предположительно является главой секты «Ученики Иисуса Христа», в которой могла состоять семья ребенка, продержат в СИЗО минимум до 26 января 2020 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.19

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