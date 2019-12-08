Старшего брата убитого сектантами мальчика положили в психиатрическую больницу

Старший брат мальчика, в убийстве которого подозревается их отец-сектант, госпитализирован. Его поместили в психиатрическую больницу.

Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает ТАСС. «В психиатрическую больницу поступили трое детей, родители которых состояли в секте. Среди них – старший брат погибшего ребенка, ему 12 лет, он никогда не учился в школе», – сказал собеседник агентства. Дети проходят полное обследование.

Как уже писал «Новый День», 28 ноября в Екатеринбурге в квартире многоэтажки на Юго-Западе было найдено тело девятилетнего ребенка. Перед смертью его жестоко истязали. По одной из версий, ребенка били плетьми, чтобы «изгнать из него бесов». Обвиняемые в убийстве уже арестованы – это родной отец мальчика, член секты «Ученики Иисуса Христа», и лидер этой секты – Земфира Гайнуллина. Преступная роль каждого из них будет установлена в ходе следствия. Их проверят на причастность к другим преступлениям, а также следователи разберутся, есть ли другие подозреваемые.

Екатеринбург, служба информации

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