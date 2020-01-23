Суд не выпустил из СИЗО сектанта, обвиняемого в убийстве девятилетнего сына

Сегодня в Екатеринбурге Ленинский районный суд принимал решение о том, надо ли оставить за решеткой Ивана Казанцева, которого обвиняют в убийстве сына по религиозным мотивам. Его поместили под арест на время следствия, однако до заседания он просил, чтобы арест заменили на другую меру пресечения. Следователи, в свою очередь, обратились к судье, чтобы Казанцева остался в СИЗО до конца мая. Важный момент – у мужчины есть гражданство Германии. Судья в итоге оставила под арестом Казанцева, как и просили представители СКР, до 27 мая.

Казанцева обвиняют по ст. 105 УК РФ «Убийство» и ст. 117 УК РФ «Истязание малолетних». В начале декабря стало известно, что старший брат убитого мальчика помещен в психиатрическую больницу.

Ему 12 лет, он никогда не учился в школе.

Как уже писал «Новый День», 28 ноября в Екатеринбурге на Юго-Западе в лесопарке было найдено тело девятилетнего ребенка. Перед смертью его жестоко истязали. По одной из версий, ребенка били плетьми, чтобы «изгнать из него бесов». Обвиняемые в убийстве уже арестованы – это родной отец мальчика, член секты «Ученики Иисуса Христа», и лидер этой секты – Земфира Гайнуллина. Преступная роль каждого из них будет установлена в ходе следствия. Их проверят на причастность к другим преступлениям, а также следователи разберутся, есть ли другие подозреваемые.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.01.20

Мэрия обжалует в Верховном суде взыскание из бюджета долга обанкротившейся фирмы экс-депутата. / ФСБ назвала сервис, через который рассылали тысячи сообщений о лжеминировании. / В параде на День Победы примут участие военные четырех иностранных государств. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»