В Екатеринбурге убит девятилетний мальчик. Перед смертью его истязали плетью

В Екатеринбурге в квартире многоэтажки на Юго-Западе было найдено тело девятилетнего ребенка. Перед смертью его жестоко истязали.
«По предварительным данным, ребенка убили на религиозной почве. При обыске в квартире была найдена Библия. По одной из версий, ребенка били плетками, чтобы «изгнать из него бесов», – пишет «КП-Урал» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Издание также уточняет, что в «ритуале» могли принимать участие родители мальчика, предположительно состоявшие в религиозной секте. При этом мать якобы бежала в соседнее государство, а отец находится в Свердловской области.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что пока не комментируют информацию об убийстве ребенка.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 28.11.19
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