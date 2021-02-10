Суд отправил сектантку, из-за которой был убит ребенок, в психбольницу

Глава религиозной секты «Ученики Иисуса Христа» Земфира Гайнуллина направлена на принудительное лечение в психиатрической больнице. Такое решение сегодня вынес Свердловский областной суд на основании заключения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Исследование показало, что жительница Уфы страдает хроническим психическим расстройством, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Земфира Гайнуллина основала религиозную общину, требуя от участников жестоко наказывать своих детей. В декабре 2017 года она завлекла в секту екатеринбургскую семью Казанцевых. Глава семейства Иван Казанцев, следуя указаниям Гайнуллиной, постоянно избивал своих сыновей. В ноябре 2019 года отец забил до смерти младшего 9-летнего ребенка, а после закопал его тело в Юго-Западном лесопарке. Старший брат убитого мальчика также подвергался истязаниям. После раскрытия преступления 12-летнего мальчика поместили в психиатрическую лечебницу. С декабря 2019 года Иван Казанцев и Земфира Гайнуллина находились в СИЗО.

По данным следственного комитета, 49-летняя Гайнуллина обвинялась по нескольким уголовным статьям: ч.1 ст.239 УК РФ «Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами», п.«б» ч.3 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ч.4 ст.33, п.п.«а»,«г» ч.2 ст.117 УК РФ «Подстрекательство к истязанию в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица», ч.4 ст.33, ст.156 УК РФ «Подстрекательство к неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним», ч.5 ст.33, п.п.«в»,«д» ч.2 ст.105 УК РФ «Пособничество в убийстве малолетнего с особой жестокостью», ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ч.1 ст.148 УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Приговор Казанцеву, обвиняемому в убийстве сына, был вынесен 5 февраля. Его также признали психически невменяемым и направили на принудительное лечение.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 10.02.21

Число несчастных случаев на производстве в 2020 году снизилось с 263 до 239. / Энергетики из-за холодов перешли на усиленный режим работы. / В 2020 году число обращений в Госинспекцию труда выросло на 30%. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»