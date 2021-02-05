Член секты «Ученики Иисуса Христа», убивший сына, отправлен в психбольницу

Свердловский областной суд вынес постановление о направлении на принудительное лечение в психиатрическую больницу члена секты «Ученики Иисуса Христа» Ивана Казанцева, обвиняемого в убийстве своего 9-летнего сына. От уголовной ответственности он освобожден из-за психического расстройства. Трансляция заседания шла на странице облсуда «Вконтакте».

Напомним, тело ребенка обнаружили 28 ноября 2019 года. Уже 2 декабря отца ребенка Ивана Казанцева и главу секты «Ученики Иисуса Христа» Земфиру Гайнуллину отправили под арест, который несколько раз продлевали.

По данным следствия, 49-летняя жительницы Уфы Земфира Гайнуллина создала секту, от участников которой требовала жестоко наказывать своих детей. В декабре 2017 года она завлекла в секту семью Казанцевых. Глава семьи, следуя указаниям Гайнуллиной, постоянно избивал своих детей 2005 и 2010 г.р. В ноябре 2019 года отец забил своего младшего сына до смерти, а потом спрятал тело в Юго-Западном лесопарке. Старший брат убитого мальчика также подвергался истязаниям, 12-летний ребенок помещен в психиатрическую лечебницу.

Арест членов секты

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