Глава секты, адепта которой обвиняют в убийстве девятилетнего сына, попыталась выйти из СИЗО

Глава секты «Ученики Иисуса Христа» Земфира Гайнуллина пыталась обжаловать решение Ленинского райсуда Екатеринбурга о мере пресечения. В конце января по решению инстанции ее поместили в СИЗО до 27 мая – пока идет следствие по уголовному делу об убийстве девятилетнего мальчика. Сегодня Свердловский облсуд согласился с доводами Ленинского – и оставил без изменения прежнее решение.

Напомним, главный подозреваемый по уголовному делу, о котором идет речь, – гражданин Германии Иван Казанцев. Он пробудет под стражей до конца мая.

В конце ноября в Екатеринбурге на Юго-Западе в лесопарке было найдено тело девятилетнего ребенка. Перед смертью его жестоко истязали. По одной из версий, ребенка били плетьми, «чтобы изгнать из него бесов».

По версии следствия, руководствуясь указаниями Гайнуллиной, Казанцев, бывший адептом религиозной секты, «наказал» ребенка, а когда тот умер, отнес его в лесопарк и закопал. Оба пытались скрыться. Старший брат убитого мальчика также подвергался истязаниям, сейчас 12-летний ребенок помещен в психиатрическую лечебницу.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.02.20

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