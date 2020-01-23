Главу секты, адепта которой обвиняют в убийстве девятилетнего сына, «закрыли» до конца мая

Глава секты «Ученики Иисуса Христа» Земфира Гайнуллина до 27 мая помещена под стражу. Она будет находиться в СИЗО, пока идет следствие по уголовному делу об убийстве девятилетнего мальчика. Главный подозреваемый – его отец Иван Казанцев, гражданин Германии. Он также пробудет под стражей до конца мая. Сегодня Ленинский суд Екатеринбурга принял решение, что Гайнуллиной надо продлить меру пресечения. Женщину обвиняют в пособничестве в убийстве. Не исключено, что ей вменят еще одну статью за организацию секты.

Напомним, в конце ноября в Екатеринбурге на Юго-Западе в лесопарке было найдено тело девятилетнего ребенка. Перед смертью его жестоко истязали. По одной из версий, ребенка били плетьми, чтобы «изгнать из него бесов». По версии следствия, руководствуясь указаниями Гайнуллиной, Казанцев «наказал» ребенка, а когда тот умер, отнес его в лесопарк и закопал. Оба пытались скрыться. Старший брат убитого мальчика также подвергался истязаниям, сейчас 12-летний ребенок помещен в психиатрическую лечебницу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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