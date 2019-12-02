Арестован отец девятилетнего мальчика, зверски убитого в Екатеринбурге (ФОТО)

В Ленинском районном суде Екатеринбурга сегодня рассматривали ходатайство следователей по делу об убийстве девятилетнего мальчика – отца ребенка Ивана Казанцева и главу секты «Ученики Иисуса Христа», в которой состояла семья ребенка, Земфиру Гайнуллину просят отправить в СИЗО на время следствия. По мужчине ходатайство уже удовлетворено – до 26 января 2020 года он пробудет под арестом.

Как передает корреспондент «Нового Дня», отец мальчика отказался отвечать на вопросы журналистов, но судье ответил, что у него два паспорта – российский и немецкий. Кроме того, он заявил, что не доверяет людям, а только богу. Заседание закрыли от СМИ, поскольку речь идет об убийстве малолетнего. Гайнуллина тоже отказалась говорить с прессой, натянув на голову капюшон. Отметим, у обоих адвокаты по назначению.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе на Юго-Западе города в лесопарке нашли тело девятилетнего мальчика, которого истязали перед смертью. Его били плетью, во рту был кляп, а в квартире, где он жил с матерью и отцом, обнаружили атрибуты христианской веры. По одной из версий, ребенка били его собственные родители, состоящие в некой секте, чтобы «изгнать бесов». В середине недели была задержана мать мальчика – она бежала в Беларусь. В субботу стало известно о том, что пойман и его отец. Информацию об этом опубликовал телеграм-канал «Опер слил»: «СУ СК по Свердловской области вместе с операми из Екатеринбурга и Башкирии после нескольких суток розыска задержали причастных к убийству ребенка. Здесь все страшнее, чем в самом страшном сне: глава секты по имени Земфира заставляла адептов зверски издеваться над своими детьми при малейших шалостях. Трагический итог – смерть мальчика и коллективная работа сектантов по заметанию следов».

Екатеринбург, Влад Тринько, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.19

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