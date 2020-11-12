Убивших 9-летнего ребенка сектантов отправят лечиться

Расследование уголовного дела об избиении до смерти 9-летнего мальчика завершено. Судебные психиатры доказали, что основательница секты «Ученики Иисуса Христа» Земфира Гайнуллина и два ее адепта, родители погибшего ребенка, страдают хроническим психическим расстройством.

Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по Свердловской области, материалы в отношении всех троих направлены в суд для отправки обвиняемых на принудительное лечение.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил: «Оперативные мероприятия по пресечению деятельности незаконной секты проводили сотрудники полиции из подразделения по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области совместно с нашими партнёрами из регионального ФСБ. Операция по задержанию подозреваемых сыщиками проводилась на территории Республики Башкортостан, куда сектанты ретировались с целью избежать наказания. В Екатеринбург полицейские доставили девятерых участников незаконной религиозной организации, часть из которых и оказались главными фигурантами этой громкой криминальной истории».

По данным следствия, 49-летняя жительницы Уфы Земфира Гайнуллина создала секту, от участников которой требовала жестоко наказывать своих детей. В декабре 2017 года она завлекла в секту семью Казанцевых. Глава семьи, следуя указаниям Гайнуллиной, постоянно избивал своих детей 2005 и 2010 г.р. В ноябре 2019 года отец забил своего младшего сына до смерти, а потом спрятал тело в Юго-Западном лесопарке.

Ребенка обнаружили 28 ноября 2019 года. Уже 2 декабря отца ребенка Ивана Казанцева и главу секты «Ученики Иисуса Христа» отправили под арест, который несколько раз продлевали. В последний раз его продлили до 26 ноября 2020 года. Старший брат убитого мальчика также подвергался истязаниям, 12-летний ребенок помещен в психиатрическую лечебницу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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